Германия

Руководители дортмундской Боруссии Д Михаэль Цорк и Ханс-Йоахим Ватцке заверили, что клуб подпишет новых игроков, если они смогут усилить команду.

Боруссия неплохо начала сезон, но сейчас переживает серьезный спад в форме. Дортмундцы набрали лишь один пункт в последних 4 матчах Бундеслиги, а также почти потеряли шансы на выход из группы в ЛЧ.

"Если мы будем считать, что кто-то способен сделать нас лучше, то трансферы возможны", — заявил председатель правления клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

"Мы очень пристально будем следить за ситуацией и за тем, кто доступен на рынке", — добавил спортдир "шмелей" Михаэль Цорк.

Эти комментарии последовали после того, как Sport Bild написал об интересе дортмундцев к двум бывшим подопечным Петера Боса из Аякса. Предполагается, что "шмелям" нужны защитник Маттейс де Лигт и нападающий Каспер Дольберг.

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