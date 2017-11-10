Австрийский специалист может продолжить работу в стане "быков".
Ральф Хазенхюттль, Getty Images
10 ноября 2017, 12:23
Лейпциг хочет пролонгировать контракт с Ральфом Хазенхюттлем. Об этом сообщил Sportbuzzer спортивный директор клуба Ральф Рангник.
"Быки" доволены работой австрийца. Хазенхюттль в прошлом сезоне вывел Лейпциг в Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Ральф Хазенхюттль может возглавить Баварию.
Напомним, в 11-м туре чемпионата Германии Лейпциг уверенно обыграл крепкий Ганновер.
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