Германия

Австрийский специалист может продолжить работу в стане "быков".

Лейпциг хочет пролонгировать контракт с Ральфом Хазенхюттлем. Об этом сообщил Sportbuzzer спортивный директор клуба Ральф Рангник.

"Быки" доволены работой австрийца. Хазенхюттль в прошлом сезоне вывел Лейпциг в Лигу чемпионов.



Ранее сообщалось, что Ральф Хазенхюттль может возглавить Баварию.

Напомним, в 11-м туре чемпионата Германии Лейпциг уверенно обыграл крепкий Ганновер.

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