Германия

Полузащитник Айнтрахта Кевин-Принс Боатенг рассказал об ошибке в своем имени, которая тревожит его и по сей день.

30-летний хавбек провел за Айнтрахт все 11 матчей в Бундеслиге в нынешнем сезоне, демонстрируя хорошую физическую форму.

Однако даже успехи на футбольном поле не позволяют Боатенгу забыть об обидной путанице, произошедшей с его именем.

"Я ненавижу свое имя. Меня собирались назвать Келвином, и это было бы замечательное имя – Келвин-Принс".

"Никто не знает, как так произошло, но в моем свидетельстве о рождении была допущена ошибка. Мать не смогла повлиять на это, так как попала на операцию сразу после того, как родила меня", — цитирует Боатенга Sky Sports.

В 11 матчах текущего розыгрыша Бундеслиги Кевин-Принс отличился 1 голом.

Ранее Боатенг рассказал, что в свое время отказался переходить в Интер.