Германия

Полузащитник Боруссии Д Себастиан Роде спустя три месяца лечения близок к возвращению к тренировочному процессу.

Себастиан Роде близок к возвращению к тренировкам в общей группе, сообщает Bild.

Напомним, что хавбек Боруссии Д из-за травмы тазобедренного сустава пропустил три месяца.

"Через две недели я снова смогу тренироваться", — коротко прокомментировал свое возвращение к тренировочному процессу Роде.

Тем не менее, маловероятно, что 27-летний футболист сможет помочь дортмундской Боруссии ранее января 2018 года.

В сезоне-2016/17 Роде провел на поле за Боруссию Д в чемпионате 14 матчей, сумев забить один гол.

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