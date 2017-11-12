Полузащитник Боруссии Д Себастиан Роде спустя три месяца лечения близок к возвращению к тренировочному процессу.
Себастиан Роде, Getty Images
12 ноября 2017, 01:18
Себастиан Роде близок к возвращению к тренировкам в общей группе, сообщает Bild.
Напомним, что хавбек Боруссии Д из-за травмы тазобедренного сустава пропустил три месяца.
"Через две недели я снова смогу тренироваться", — коротко прокомментировал свое возвращение к тренировочному процессу Роде.
Тем не менее, маловероятно, что 27-летний футболист сможет помочь дортмундской Боруссии ранее января 2018 года.
В сезоне-2016/17 Роде провел на поле за Боруссию Д в чемпионате 14 матчей, сумев забить один гол.
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