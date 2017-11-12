Германия

Наставник Баварии Юпп Хайнкес не собирается задерживаться в мюнхенском клубе.

Хайнкес возглавил Баварию в октябре – после того, как мюнхенцы отправили в отставку Карло Анчелотти.

"Могу ли я остаться в клубе на длительный срок? Нет, это исключено", — заявил Юпп.

При новом тренере Бавария выиграла все 7 из возможных 7 матчей.

72-летний Хайнкес ранее трижды тренировал Баварию (в 2009 – исполнял обязанности). В предыдущий раз он покинул мюнхенцев в 2013 году после победы в Лиге чемпионов, так как решил завершить карьеру.

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