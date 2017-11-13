Германия

Врач Ганс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт возвращается в мюнхенский клуб.

Мюллер-Вольфарт проработал в Баварии 40 лет до того момента, когда был уволен из клуба в 2015 году.

По информации немецких СМИ, причиной тогдашнего ухода стали разногласия с главным тренером, которым был испанец Пеп Гвардиола.

Как сообщает Bild, теперь специалист займет должность руководителя медицинского штаба. 75-летний Мюллер-Вольфарт будет управлять командой клубных врачей.

Также сообщается, что спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич недавно уволил доктора Фолькера Брауна, неправильно установившего диагнозы защитникам Жерому Боатенгу и Давиду Алабе. Его место и займет Мюллер-Вольфарт.

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