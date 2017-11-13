Врач Ганс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт возвращается в мюнхенский клуб.
Ганс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт,
13 ноября 2017, 09:57
Мюллер-Вольфарт проработал в Баварии 40 лет до того момента, когда был уволен из клуба в 2015 году.
По информации немецких СМИ, причиной тогдашнего ухода стали разногласия с главным тренером, которым был испанец Пеп Гвардиола.
Как сообщает Bild, теперь специалист займет должность руководителя медицинского штаба. 75-летний Мюллер-Вольфарт будет управлять командой клубных врачей.
Также сообщается, что спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич недавно уволил доктора Фолькера Брауна, неправильно установившего диагнозы защитникам Жерому Боатенгу и Давиду Алабе. Его место и займет Мюллер-Вольфарт.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.