Германия

Тренер Баварии Юпп Хайнкес уверен, что в команде должны играть лучшие из лучших.

Исполняющий обязанности главного тренера Баварии до конца сезона Юпп Хайнкес не очень доволен тем, как работает клубная академия и селекционная служба.

"Бавария должна воспитывать футболистов, которые могли бы долго играть в команде на высочайшем уровне, — цитирует Хайнкеса Goal.com. – Об этом немного забыли, ведь последним собственным воспитанником, который закрепился в основном составе, был Давид Алаба. При этом не стоит забывать и о молодых футболистов из других клубов. Я считаю серьезным просчетом упущенную возможность пригласить в свое время нападающего РБ Лейпциг Тимо Вернера, когда он еще выступал за Штутгарт. Это было бы решением проблем в атаке на долгие годы. Команды ранга Баварии должны привлекать достойных ребят вне зависимости от их возраста, а также уже состоявшихся звезд вне зависимости от их стоимости".

В связи с травмами Роберта Левандовски и Томаса Мюллера Хайнкес вызвал в первую команду резервистов Кваси Окьере Вридта (23 года) и Мануэля Винтцхаймера (18).

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