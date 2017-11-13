Германия

Полузащитник Ливерпуля Эмре Джан может вернуться в чемпионат Германии.

Как сообщает The Times, руководство дортмундской Боруссии активно следит, как развивается ситуации с немецким хавбеком.

На данный момент Джан отказывается продлевать контракт с Ливерпулем и уже в январе Эмре может покинуть клуб.

Отметим, что агент Эмре Джана Реза Фазели представляет интересы Нури Шахина, Махмуда Дауда и Петера Боса, что может помочь в переговорах.

В нынешнем сезоне на счету Джана 3 гола и 2 ассиста в 15 матчах за Ливерпуль во всех турнирах.

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