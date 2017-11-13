Полузащитник Ливерпуля Эмре Джан может вернуться в чемпионат Германии.
ЭМРЕ ДЖАН, GETTY IMAGES
13 ноября 2017, 18:59
Как сообщает The Times, руководство дортмундской Боруссии активно следит, как развивается ситуации с немецким хавбеком.
На данный момент Джан отказывается продлевать контракт с Ливерпулем и уже в январе Эмре может покинуть клуб.
Отметим, что агент Эмре Джана Реза Фазели представляет интересы Нури Шахина, Махмуда Дауда и Петера Боса, что может помочь в переговорах.
В нынешнем сезоне на счету Джана 3 гола и 2 ассиста в 15 матчах за Ливерпуль во всех турнирах.
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