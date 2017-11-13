Германия

Защитник Гамбурга Гидеон Юнг заключил новое пятилетнее соглашение со своим клубом.

Гамбург продлил контракт со своим центральный защитником Гидеоном Юнгом до 2022-го года, сообщил официальный сайт "динозавров".

23-летний Юнг дебютировал за первую команду Гамбурга в июле 2014-го года и с тех провел 63 матча, в которых забил один гол.

В текущем сезоне на счету защитника, который также может сыграть на позиции опорного полузащитника, 10 матчей за Гамбург во всех турнирах.

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