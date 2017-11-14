Германия

Экс-полузащитник Боруссии Дортмунд Илкай Гюндоган раскрыл один из секретов успеха дортмундцев при Юргене Клоппе.

Гюндоган под руководством Клоппа дважды выигрывал чемпионат Германии. Кроме того, "шмели" в тот период дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили Баварии 1:2.

"В Боруссии мы часто тусовались вместе. В команде было много холостяков. Иногда последствия таких развлечений были видны утром на тренировках в воскресенье", — вспомнил Гюндоган для биографии Юргена Клоппа "Поддайте шума".

"Помню, у нас было командное собрание. Клопп выступал: "Кое-кто сказал мне, что несколько из вас позволили себе отрываться посреди недели. Я не знаю, кто и знать не хочу. Но я вам говорю: эти игроки должны быть счастливы, что вчера мы выиграли. Иначе мы бы увидели самое жесткое наказание в истории клубного футбола!"

Также в этой книге Адам Лаллана рассказал, что Юрген Клопп, когда злится на игроков Ливерпуля, сожалеет, что не может высказывать им все, что думает, на немецком. А сам Клопп поведал, что в его услугах был заинтересован Манчестер Юнайтед, который приглашал немца в "Диснейленд для взрослых" (слова вице-президента МЮ Эда Вудворда – прим.) – на Олд Траффорд.

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