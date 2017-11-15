Германия

Главный тренер дортмундской Боруссии Петер Бос прокомментировал предстоящий матч 12-го тура Бундеслиги.

В пятницу, 17-го ноября, состоится матч Штутгарт – Боруссия в рамках 12-го тура чемпионата Германии.

"Во время матчей сборных у нас было доступно 12-13 игроков. Мы провели спарринг во время перерыва. Боруссия скоро вернет себе свою игру", — цитирует Боса Ruhr Nachrichten.

"В пятницу мы обязаны сыграть как команда. У Штутгарта хорошая оборона и вертикально поставленная игра. Также их молодой колектив лучше играет дома, чем в гостях".

"Мы планируем накрывать соперника в полузащите. Давление на Боруссию Д сейчас выросло, но я настроен оптимистически".

Отметим, ранее сообщалось, что Шюррле может сыграть против Штутгарта.