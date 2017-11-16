Нападающий Арсенала Оливье Жиру заинтересовал мюнхенский клуб.
Оливье Жиру, Getty Images
16 ноября 2017, 09:28
В данный момент мюнхенцы находятся в поисках нападающего, который мог бы составить конкуренцию Роберту Левандовски, и, при необходимости, заменять поляка.
Как сообщает Sport Bild, такого игрока Бавария видит в форварде Арсенала Оливье Жиру.
В последнее время французский футболист все реже появляется в стартовом составе "канониров", так как Арсен Венгер больше доверяет его соотечественнику Александру Ляказетту.
В Баварии надеются, что Жиру захочет принять новый вызов и попробовать себя в чемпионате Германии.
Еще одним из кандидатов на усилении атакующей линии мюнхенцев является форвард Аякса Каспер Дольберг.
Ранее сообщалось, что Жиру не собирается покидать Арсенал.