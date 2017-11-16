Германия

Нападающий Арсенала Оливье Жиру заинтересовал мюнхенский клуб.

В данный момент мюнхенцы находятся в поисках нападающего, который мог бы составить конкуренцию Роберту Левандовски, и, при необходимости, заменять поляка.

Как сообщает Sport Bild, такого игрока Бавария видит в форварде Арсенала Оливье Жиру.

В последнее время французский футболист все реже появляется в стартовом составе "канониров", так как Арсен Венгер больше доверяет его соотечественнику Александру Ляказетту.

В Баварии надеются, что Жиру захочет принять новый вызов и попробовать себя в чемпионате Германии.

Еще одним из кандидатов на усилении атакующей линии мюнхенцев является форвард Аякса Каспер Дольберг.

Ранее сообщалось, что Жиру не собирается покидать Арсенал.