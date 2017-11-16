Германия

Нападающий дортмундской Боруссии Пьерр-Эмерик Обамеянг исключен из состава команды на поединок против Штутгарта.

После четырехматчевой безвыигрышной серии Боруссия Д намерена прервать ее в Штутгарте, однако "шмели", в том числе и Андрей Ярмоленко, полетели на выездной поединок без своей главной ударной силы – форварда Пьерра-Эмерика Обамеянга.

Первоначально нападающий сборной Габона был включен в заявку на матч двенадцатого тура, однако затем был вычеркнут. Официальный сайт Боруссии объяснил этот шаг соображениями "дисциплинарного характера".

Матч Штутгарт – Боруссия Д состоится в пятницу, 17 ноября. Начало поединка на Мерседес-Бенц-Арена в 21:30.

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