Германия

Главный тренер Хоффенхайма Юлиан Нагельсманн подтвердил слухи о том, что зимой их нападающий Сандро Вагнер собирается вернуться в Баварию.

Накануне Bild сообщил о том, что нападающий Хоффенхайма Сандро Вагнер подал прошение о трансфере и хочет перейти в Баварию во время зимнего трансферного окна.

"Это правда и мы узнали об этом далеко не вчера. Мы знаем, что он заинтересован в этом переходе, но сейчас нам больше нечего сказать", — сказал Нагельсманн на прес-конференции перед матчем против Айнтрахта.

"Я не держу на него никаких обид. Все знают, что дети Сандро живут рядом с Мюнхеном, сам он является воспитанником Баварии и он уже не самый молодой игрок. Я не злюсь на него".

Сообщается, что Хоффенхайм хочет выручить с продажи 29-летнего Вагнера не менее 10 миллионов фунтов.

В этом сезоне Вагнер забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 15 матчах за Хоффенхайм во всех турнирах.

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