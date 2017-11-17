В рамках чемпионата Германии состоится поединок между дортмундской Боруссией и Штутгартом, который пройдет на поле последних.

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.

Событие/Букмекерская контора

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William Hill

Bet365

PariMatch

Победа Штутгарта

4,5

 4 4,2 4.3

Ничья

4,1

 4,2 4,2 4.4

Победа Боруссии Д

1,72

 1,75 1,75 1.75


Поединок начнется завтра, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

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