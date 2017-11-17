Football.ua предлагает вашему вниманию коэффициенты букмекерских контор на поединок между Штутгартом и дортмундской Боруссией.
getty images
17 ноября 2017, 12:19
В рамках чемпионата Германии состоится поединок между дортмундской Боруссией и Штутгартом, который пройдет на поле последних.
Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.
|
Событие/Букмекерская контора
|
bwin
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William Hill
|
Bet365
|
PariMatch
|
Победа Штутгарта
|
4,5
|4
|4,2
|4.3
|
Ничья
|
4,1
|4,2
|4,2
|4.4
|
Победа Боруссии Д
|
1,72
|1,75
|1,75
|1.75
Поединок начнется завтра, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени.
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