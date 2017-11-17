Германия

Football.ua предлагает вашему вниманию коэффициенты букмекерских контор на поединок между Штутгартом и дортмундской Боруссией.

В рамках чемпионата Германии состоится поединок между дортмундской Боруссией и Штутгартом, который пройдет на поле последних.

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.

Событие/Букмекерская контора bwin William Hill Bet365 PariMatch Победа Штутгарта 4,5 4 4,2 4.3 Ничья 4,1 4,2 4,2 4.4 Победа Боруссии Д 1,72 1,75 1,75 1.75



Поединок начнется завтра, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени.