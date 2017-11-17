Германия

Football.ua представляет вашему вниманию превью матча, который откроет 12-й тур Бундеслиги.

Штутгарт будет стремиться сохранить свой отличный домашний ход, когда в пятницу примет Боруссию Дортмунд в рамках 12-го тура Бундеслиги.

Пятница, 17 ноября, Мерседес-Бенц, Штутгарт, арбитр - Франк Вилленборг, начало матча в 21:30

Предыдущая встреча

Штутгарт 0:3 Боруссия Д 23.04.16 (Бундеслига)

Дортмундские голы: Кагава, 21, Пулишич, 45, Мхитарян, 56

Штутгарт очень сильно лихорадит. Команда подходит к этому сражению после поражения (3:1) в Гамбурге. "Швабы" рассположились на 12-м месте в турнирной таблице, на семь очков ниже Дортмунда.

"Давление всегда присутствует в профессиональном футболе, но мы сознательно ставим перед собой высокие цели", — сказал главный тренер Ханнес.

Главная надежда в атаке — это Чадрак Аколо. Вингер имеет четыре гола на своем счету, в то время как у нападающих Теродда и Гинчека по три.

Отметим, что на Мерседес-Бенц арене Штутгарт потерял всего два очка в 5 последних матчах чемпионата.

Дортмундская Боруссия отправилась на матч против "автозаводцев" без своего габонского нападающего Обамеянга. Официальный сайт Боруссии объяснил этот шаг соображениями "дисциплинарного характера".

Команда Петера Боса не хочет терять из виду мюнхенского лидера, который на шесть очков ее опережает. За неделю до невероятного Revierderby против Шальке "шмелям" просто необходимо набирать три пункта в этом поединке. Вероятно, если после дерби с "кобальтовыми" Боруссия уступит принципиальному сопернику место в тройке сильнейших, то и Петеру Босу придется уступить место у руля команды. Исправить ситуацию нидерландцу предстоит в матче со Штутгартом.

Отметим, что отличная возможность проявить себя в отсутствие Обамеянга будет у Андрея Ярмоленко, ведь у шведского форварда Александера Исака также наблюдаются проблемы, он пропустил игру молодежной сборной Швеции в отборочном турнире чемпионата Европы против Венгрии из-за проблем с коленом..

Между тем, Боруссия переживает сложный период в последнее время. После невероятного начала сезона, в котором они выиграли шесть из семи поединков, "шмели" теперь сидят четыре тура без победы, проиграв три матча.

"Если вы не выиграете, всегда присутствует давление. За последние три недели ветер подул для нас в другую сторону, он сильно поменялся. Это произошло после последнего международного перерыва и матча против Лейпцига. Мы определенно чувствуем давление. Но для меня это очередной вызов, и я уверен, что мы справимся", — сказал прессе перед матчем главный тренер Дортмунда Петер Бос.

прогноз 1:2

Макс Кравчук, Football.ua

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