Германия

Форвард Боруссии Д Пьер-Эмерик Обамеянг озадачен действияи клуба.

Дортмундская Боруссия отправилась на матч чемпионата Германии против Штутгарта без своего габонского нападающего, объяснив этот шаг соображениями "дисциплинарного характера".

Сам же нападающий, которого около года назад уже штрафовали за то, что он несмотря на запрет поехал в Милан, не понимает в чем причина нынешней дисквалификации.

"Не понимаю, что случилось. Я не опоздал на тренировку, — цитирует Обамеянга Bild. - После моей поездки в Милан я понимал, за что наказан, потому что проигнорировал руководство, но сейчас. На этот раз я действительно не могу этого понять".

По некоторым сообщениям СМИ, Обамеянг был отстранен от матча против Штутгарта именно из-за систематических опозданий на тренировки.