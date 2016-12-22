Италия

Агент нападающего Милана Луиса Адриано не исключает, что его клеинт может вскоре перебраться в Россию.

Луис Адриано прошлым летом перешел в Милан из Шахтера, но в команде основным не стал.

В текущем чемпионате о провел 7 матчей, лишь раз выйдя в основе. Голов форвард не забивал.

Еще летом ходили слухи, что бразилец покинет Милан. Недавно появилась информация, что в его услугах нуждаются Спартак и ЦСКА.

"Он был бы хорошим подписанием не только для Спартака, но и для всего российского футбола", — сказал его агент Клаудио Виджорелли.

"Луис Адриано может стать звездой российской премьер-лиги, и его опыт в Шахтере может помочь ему интегрироваться", — отметил Клаудио.