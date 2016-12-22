Италия

Милан намерен получить от 5 до 7 млн евро за бразильского форварда Луиса Адриано.

Адриано перешел в Милан перед началом прошлого сезона из Шахтера. Россо-нери отдали 8 млн евро за форварда, у которого оставалось полгода по контракту с донецким клубом.

Луис нечасто играл в прошлом сезоне при Синише Михайловиче, а в нынешней кампании под руководством Винченцо Монтеллы практически не появляется на поле. Бразилец лишь раз появлялся в основе на матч Серии А и еще 6 раз выходил на замену. В сумме Луис наиграл 121 минуту.

Ранее СМИ приписывали интерес к Луису со стороны ЦСКА, а в последнее время форварда связывают со Спартаком.

Football Italia сообщает, что Милан не намерен отпускать Адриано просто так. Россо-нери попытаются выручить на продаже бразильца от 5 до 7 млн евро.