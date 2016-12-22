Италия

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон считает естественным, что некоторые матчи Серии А в коммерческих целях могут проводиться за пределами Италии, однако настаивает, что не нужно делать это слишком часто.

Завтра Ювентус сыграет с Миланом в матче за Суперкубок Италии. Поединок примет стадион имени Джассима бин Хамада в Дохе, Катар.

"Играть тут матчи Серии А? Я думаю, что сейчас бизнес и спорт стают все более и более неразрывно связаны", — отметил Буффон.

"Когда ты хочешь продать потрясающий коммерческий продукт, то нормально, что он привлекает интерес отовсюду. Для этого нужно располагать высококонкурентными командами, которые будут очень узнаваемыми и за которые будут играть известные футболисты".

"На самом деле, в этом направлении движется весь спорт, не только футбол. Мы видим, что НФЛ (американский футбол – прим.) уже 3 или 4 года проводит игру-другую в Лондоне".

"Но с другой стороны, если ты будешь этим увлекаться слишком сильно, то можешь снизить ценность своего продукта".

Стоит отметить, что президент Ювентуса Андреа Аньелли – один из тех, кто открыто высказывает свое недовольство нынешним форматом Лиги чемпионов, заявляя, что она должна аккумулировать больше прибыли и равняться в этом на НФЛ.