Италия

Нападающий итальянской Аталанты и сборной Чили Маурисио Пинилья может продолжить карьеру в Поднебесной.

Напомним, что 32-летний форвард присоединился к клубу из Бергамо летом 2015 года, однако в текущем сезоне испытывает серьезные проблемы с игровой практикой — чилиец довольно часто не попадает даже в заявку команды на официальные матчи.

По информации Sky Sport Italia, Пинилья находится на продвинутом этапе переговоров с китайским Ухань Чжоэр, который выступает во втором дивизионе Поднебесной.

Интересно, что эту команду тренирует экс-защитник туринского Ювентуса и сборной Италии Чиро Феррара.

Отмечается, что за переход нападающего сборной Чили, чей контракт истекает в конце нынешнего сезона, Аталанта требует 2 млн евро.

В текущем розыгрыше итальянской Серии А Пинилья отыграл 4 матча, отметившись одним забитым мячом.