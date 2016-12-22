Италия

В перестрелке между Фиорентиной и Наполи победитель не был определен — ничья 3:3.

К последнему матчу года Наполи подходил к феноменальной форме – в предыдущих трех поединках Партенопеи разгромили своих соперников, забив в общей сумме тринадцать мячей. С совсем другим настроением к сегодняшней встрече подходила Фиорентина: команда Паулу Соузы проиграла дважды подряд, а итальянские СМИ в очередной раз заговорили про скорую отставку португальца.



Именно хозяева завладели инициативой в поединке, но за стартовые двадцать минут ни единого момента у ворот Хосе Рейна так и не создали – испанский кипер адзурри попросту отдыхал. Наполи, выждав гроссмейстерскую паузу, провел парочку своих выпадов на владения соперника, один из которых закончился голом. Инсинье ушел от оппонента и выстрелил с двадцати пяти метров — мяч по какой-то невероятной траектории залетел в дальнюю девятку ворот. 0:1.

Фиалки были интертны и беззубы в игре впереди, и лишь однажды заставили поволноваться Маурицио Сарри, но Калинич был неточен. На этом в первом тайме все – Фиорентина ничего не могла создать в атаке (ноль ударов в створ ворот до перерыва), а Наполи, хоть и создал парочку моментов, но голевыми их вряд ли можно считать.



А вот вторая половина встречи началась с активности Скуадры Виолы, и вскоре счет был равным. Калинич заработал опасный штрафной, а Бернардески его исполнил — мяч во время полета задел спину Кальехона, изменил траекторию и залетел в ворота. 1:1.



После этого пошел футбол без центра поля на радость болельщикам на Артемио Франки, и в середине тайма обменялись голами в течение двух минут. Сначала свой восьмой мяч в последних трех играх забил Мертенс – Дрис обокрал Томовича, сблизился с Тэтэрушану и точно пробил в дальний угол. Но на каждого Мертенса есть свой Бернардески. Федерико беспрепятственно прошел по центру и выстрелил с двадцати трех метров – круглый залетел в дальний нижний угол ворот. Вновь равенство на табло.



Забитый гол окрылил хозяев, и те понеслись с пущей силой в атаку. Активничали Кьеза и Бернардески, хорошо вошел в игру Сарате. Именно последние двое и стали соавторами третьего мяча. Федерико мягко перебросил всю защиту Патенопеи, а Мауро в касание с восемнадцати метров безупречно пробил – 3:2.

Теперь уже неаполитанцы оказались в роли догоняющих. Только на последней минуте компенсированного арбитром времени южане вырвали один балл во Флоренции. Дрис Мертенс заработал пенальти, который с трудом реализовал Маноло Габбьядини.



3:3 – веселая ничья перед Рождеством, которая не устраивает ни Паулу Соузу, ни Маурицио Сарри.

Football.ua

Фиорентина — Наполи 3:3

Голы: Бернардески, 52, 69, Сарате, 82 — Инсинье, 25, Мертенс, 68, Габбьядини, 90+5

Фиорентина: Тэтэрушану — Томович, Сальседо, Астори, Оливера — Бадель (Санчес, 73), Весино — Кьеза (Дикс, 87), Кристофоро (Сарате, 74), Бернардески — Калинич

Наполи: Рейна — Хисай, Альбиоль, Кирикеш (Максимович, 43), Гулам — Зьелински (Аллан, 70), Диавара (Габбьядини, 86), Хамшик — Кальехон, Мертенс, Инсинье

Предупреждения: Калинич, Оливера, Томович, Бернардески, Сарате — Альбиоль, Рейна, Максимович