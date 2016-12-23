В итальянском первенстве состоялось еще четыре матча 18-го тура.
Кальяри – Сассуоло 4:3
Голы: Сау, 14, Боррьелло, 62, Фариас, 73, 75 – Аджапонг, 30, Пеллегрини, 33, Ачерби, 52 (пен)
Кальяри: Рафаэль – Писакане (Педро, 56), Саламон, Алвеш, Капуано – Падоин, ДиДженнаро, Дессена (Боррьелло, 40) – Фариас, Барелла – Сау (Джанетти, 74)
Сассуоло: Консильи – Лирола (Матри, 81), Антей, Ачерби, Пелузо – Маццителли (Риччи, 81), Сенси, Пеллегрини – Аджапонг (Терранова, 65), Дефрель, Рагуза
Предупреждения: Фариас, ДиДженнаро, Падоин – Рагуза, Аджапонг, Маццителли
Удаление: Пеллегрини, 34
Палермо – Пескара 1:1
Голы: Куайсон, 33 – Бираги, 90+2 (пен)
Палермо: Посавец – Ционек, Гонсалес, Гольданига – Рисполи, Яяло (Чочев, 78), Гацци, Алеесами – Диаманти (Энрике, 61), Куайсон (Трайковски, 83) – Несторовски
Пескара: Биссарри – Кампаньяро (Кристанте, 76), Гьомбер (Зупарич, 79), Форнасье – Зампано, Мемушай, Бруно (Бругман, 67), Бираги – Бенали, Капрари – Петтинари
Предупреждения: Яяло, Несторовски, Энрике, Гонсалес – Петтинари, Кампаньяро, Бираги, Капрари, Бенали
Сампдория – Удинезе 0:0
Сампдория: Пуджони – Сала (Перейра, 87), Сильвестре, Скриньяр, Реджини – Линетти, Торрейра, Баррето – Фернандеш (Шик, 46) – Мюриэль (Прат, 73), Квальярелла
Удинезе: Карнезис – Фараони, Данило, Фелипе, Самир – Баду, Халльфредссон (Кумс, 13), Фофана – Де Поль (Матос, 65), Сапата, Теро (Евангелиста, 89)
Предупреждения: Фараони – Мюриэль
Торино – Дженоа 1:0
Гол: Белотти, 49
Торино: Харт – Дзаппакоста, Россеттини, Кастан, Баррека – Бенасси (Аква, 84), Вальдифьори, Оби (Баселли, 74) – Фальке (Бойе, 90), Белотти, Льяич
Дженоа: Ламанна – Иццо, Бурдиссо, Муньос – Лазович, Ринкон (Пеллегри, 88), Кофи, Лакзальт – Нинкович (Пандев, 74), Симеоне, Окампос (Гакпе, 51)
Предупреждения: Кастан, Белотти – Муньос, Иццо, Нинкович, Бурдиссо