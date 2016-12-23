Италия

Зебры нацелились на центрхавов Реала и Барселоны Тони Крооса и Ивана Ракитича.

Туринское издание Tuttosport сообщает, что Ювентус заинтересован в подписании Крооса или Ракитича, чтобы усилить центр поля.

Юве готов потратить солидные деньги на подписание одного из них, но они не являются главной мишенью туринцев.

Издание пишет, что Юве, как и раньше, в первую очередь желает приобрести центрхава ПСЖ Марко Верратти.

Тем не менее, итальянца будет сложно купить, ведь он продлил контракт с клубом до 2021 года.

Отметим, что все три вышеперечисленных футболиста являются ключевыми исполнителями в своих командах.