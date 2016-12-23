Италия

Football.ua подводит итоги очередного тура итальянского первенства.

Несмотря на тот факт, что матчи 18-го тура с участием Милана и Ювентуса перенеслись из-за участия команд в матче за Суперкубок Италии, смотреть поклонникам кальчо было на что. Аталанта проверяла на прочность Эмполи, Торино пытался реабилитироваться за провал в Неаполе, Рома принимала Летающих осликов. А на десерт Серия А порадовала нас противостоянием Фиорентины с Наполи, а также выяснением отношений между бывшей и нынешней командами Стефано Пьоли, под вывеской Интер против Лацио.

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Bravo, signor Gasperini!

Эмполи в предыдущем туре наконец-то прервал свою негативную серию, одержав уверенную победу в родных стенах над Кальяри. Дались три очка адзурри нелегко, тем не менее, худшая атака взяла верх над худшей обороной первенства. В то же время, Мартушьелло впервые остановил свой выбор в нападение на паре Марилунго – Мчедлидзе, и не прогадал: Гвидо отдал две результативных передачи, Леван дважды отличился. "Мы рады победе над таким сложным соперником, как Кальяри, но все наши мысли уже о выезде в Бергамо. Мы надеемся, что набранные с Аталантой очки будут прекрасным подарком на Рождество", — заявил после 17-й джорнаты Лукаш Скорупски.

Но Аталанта куда серьезнее соперник, чем подопечные Растелли. Об этом говорит положение команд в таблице, об этом красноречиво сказал и прошедший матч. Эмполи имел лишь полтора момента: все тот же Мчедлидзе сперва попытался переиграть Спортьелло ударом из-за пределов штрафной, а затем подловил защиту при исполнении штрафного удара. И это за весь матч, тогда как бергамаски просто не слазили с ворот гостей, постоянно нагнетая обстановку в штрафной Эмполи, но забить так и не удавалось.

В схожем ключе развивался и матч с Удинезе, в котором Аталанта доминировала, но Зебры наказали хозяев на контратаках. Эмполи сделать подобного не смог, подопечные Мартушьелло просто играли в некоторых моментах на вынос, да и бергамаски в итоговом счете смогли вырвать столь важную победу, тем самым прервав неудачную серию матчей из двух игр. И главной звездой вырванного матча, как ни странно, стало юное ивуарийское дарование Аталанты Франк Кессье. "Лучшим подарком на Рождество для меня будет сохранение в команде Кессье. Я понимаю, что за ним уже выстроился ряд серьезных покупателей, но нам без него будет тяжело", — заявил после матча Джан Пьеро Гасперини.

А ведь и вправду. Да, Франк еще слишком молод, чтоб проводить весь сезон на одном равном уровне, но когда он в ударе – тяжело абсолютно всем. Вот и против Эмполи Кессье начал с забитого гола, точно и сильно пробив в ближний угол, к чему Скорупски был не готов. Шесть голов и ивуариец на данный момент является самым молодым автором такого количества мячей в топ-5 чемпионатах. А затем уже в дополнительное время именно Франк рискнул пойти в обводку сразу нескольких тосканцев, прострелил, и самым расторопным оказался Д’Алессандро. 32 очка в 18 турах – лучший старт Аталанты за всю ее историю. Браво, синьор Гасперини!

Лацио снова проигрывает крупный матч

В качестве сноски. Именно с поражения Лацио началась черная полоса Интера в прошлом сезоне. Миланцы за месяц проиграли 3 матча и 2 игры свели вничью, покинув не только вершину турнирной таблицы Серии А, но и место в топ-3 чемпионата, в которую больше войти не смогли (тогда руководил орлами именно Пьоли, а дубль в матче записал на свой счет Антонио Кандрева).

Что удивительно, забегая наперед, Лацио проиграл в свойственной для этого сезона манере. Подопечные Индзаги очень активно начинают матч, на равных, а то и с преимуществом играют против соперника, но собственные ошибки их ставят в положение, из которого невозможно выбраться. Так было с Ювентусом (позиционная ошибка Де Врея), так было с Миланом (неудачный пас от Пароло), так было с Ромой (финты Уоллеса), так стало и с Интером (неоправданная попытка обыграть Банегу от Милинковича-Савича). Ошибку серба нельзя считать фатальной по существу, но по факту она такой оказалась, ибо гол Банеги стал первым ударом по Орлам из двоечки, от которой Лацио оклематься так и не смог.

Что же Интер? С одной стороны, хочется похвалить как команду, так и тренера с игроками в отдельности. Нерадзурри одержали очередную победу, важно, сухую победу, пятую подряд в Серии А на Джузеппе Меацца, Пьоли смог грамотно изменить ход поединка после перерыва, Икарди вообще неостановим, Мауро сейчас единолично возглавляет гонку капоканноньере, и только по ходу этого сезона принял участие в 19 (!) голах своей команды во всех соревнованиях. Можно долго спорить о Мауро как о человеке, но отрицать его футбольный скилл просто невозможно.

Правда, существует и обратная сторона медали. Гол, забитый миланцами, стал громом средь ясного неба. В очередной раз центральная ось клуба наблюдала за происходящим на поле, моменты у ворот Хандановича возникали в первом тайме стабильно, но лациале должны сетовать только на себя за ужасную реализацию. Показательными были моменты Иммобиле и Фелипе Андерсона: первый попробовал пробить издали, второй – оббежал всю вратарскую без малейшего сопротивления и чудом угодил в ногу защитника. Наверное, здесь имеет место быть ошибка Индзаги при выборе стартового состава, Бальде Кейта появился на поле слишком поздно, чтоб что-то изменить, а Лулич был не столь опасен в роли вингера, как того хотел бы тренер.

Команды уходят на праздники, Интер в поисках стабильности, а Лацио – решать локальные задачи. Вряд ли Лотито поставил перед клубом серьезные задачи на сезон, но Индзаги прекрасно себя зарекомендовал, теперь перед Симоне стоит очередная задача – заменить дисквалифицированного Лулича.

Перестрелка во Флоренции

Конечно, Фиорентина была очень симпатична во втором тайме, и заслужила набранное очко, тем не менее, скорее Наполи упустил победу, нежели наоборот. Из одного по-настоящему опасного момента Фиалки забили трижды. "Нельзя допускать варианты, в которых для победы понадобиться забивать 4-5 мячей", — слова Маурицио Сарри после результативной победы его подопечных над Торино. Увы для всех неаполитанцев, Наполи снова пропустил три, вот только забить удалось ровно столько же, адзурри уходят на перерыв не в лучшем расположении духа.

Многие скажут, что на такое количество пропущенных мячей повлияло отсутствие Калиду Кулибали. Но опять-таки, в данном матче скорее провалился Зельински, из зоны которого пришло два мяча: заработанный штрафной, рикошетом с которого был забит первый гол, и выстрел на удачу Бернардески. Да и третий гол был создан с той же зоны правого меццалы, откуда Бернардески выдал чудо пас на Сарате. Но и не будем преуменьшать заслуги молодого игрока Скуадры Виолы. Федерико был просто великолепен, самое дело подписывать контракт на улучшенных условиях, раз уж он является одним из лучших игроков сезона, а в прошлом матче и вовсе капитанскую повязку носил. Сразу после матча Gazzetta dello Sport вышла с громкой вывеской "BernarMessi".

Наполи же хоть и не был столь убедителен в атаке, как в предыдущих двух турах, но свои моменты имел, а лучшим на поле снова стал Дрис Мертенс, на плечах которого Наполи и вырвал ничью на последних секундах встречи. Бельгиец уже начинает свыкаться с ролью центрального форварда, даже в этом матче Дрис не редко пытался замыкать в лучшем стиле того же Калинича, одним касанием, но Оливейра вынес мяч с ленточки ворот. Забил Мертенс дважды, первый гол отменил судья из-за офсайда, а второй – целиком и полностью его заслуга. Томович ошибся, Мертенс подобрал мяч и обыграл Тэтэрушану. А в дополнительное время Мертенс заработал пенальти, который реализовал Маноло Габбьядини.

С такой игрой в обороне, Наполи пропустит далеко не три мяча от мадридского Реала. Но у Сарри есть оправдания: во-первых, отсутствующий Кулибали, и во-вторых, Кирикеш, с которым Наполи в первом тайме играл куда спокойнее. Нет, Максимович молодец, отлично себя проявил, в некоторых ситуациях выручил, но он пока не влился в команду. Тот же Сарри заявлял, что серб не полностью понимает тактические движения коллектива в обороне. А Фиалкам стоит серьезно поработать на трансферном рынке, Паулу Соуза в состоянии собрать конкурентоспособный коллектив, ему просто нужны исполнители, которых летом в клубе он так и не дождался.

Олимпико’16 – непобедимая крепость

Рома выдала один из лучших матчей с точки зрения построения атак. И даже забитый посреди первого тайм гол Де Гузмана не заставил изменить мнение, что Рома в окончательном итоге одержит три очка. Атаки развивались с невероятной разнообразностью: на флангах активно действовали Эмерсон и Перес, которых поддерживали Эль Шаарави с Перотти, Джеко постоянно искал свой момент, Найнгголан пытал счастья дальними ударами. Но забила Рома, как ни странно, с банального штрафного удара, который реализовал Эль Шаарави.

Римляне не собирались сбавлять обороты и во втором тайме. Авторов голевых моментов можно перечислять очень и очень долго, но забили Волки после сумбура. Все тот же Фараон протащил мяч в штрафную площадь Кьево, три игрока клуба из Вероны так и не смогли вынести мяч куда подальше, а Эдин Джеко оказался тут как тут, одним касанием с метра переправив мяч в сетку. Дальше уже не нужно было так яро рваться вперед, вот Рома и успокоилась, но и третий гол залетел в ворота Соррентино, Диего Перотти реализовал очередной пенальти в сезоне.

Рома одержала важную победу, которая стала девятой из девяти в текущем сезоне на Стадио Олимпико. Более того, с учетом прошлого сезона, эта победа стала одиннадцатой подряд на домашней арене, а в 2016 году Волки до сих пор не были повержены на Олимпико – 15 побед и 4 ничьи. Отличный показатель, и на Рождество римляне должны уходить удовлетворенными. Да, Ювентус отпустили уже на семь очков, но в случае поражения Милану или Лацио, Рома могла уходить на перерыв не второй, а вовсе пятой. Что касается Кьево, то после активного старта, Летающие ослики заметно сдали, но от них еврокубков никто и не требует.

Одной строкой

Матч Торино с Дженоа был отмечен сразу несколькими событиями. Так, Андреа Белотти забил свой очередной мяч, к тому же, молодой итальянец отмечается уже три тура подряд, что с ним случилось впервые в карьере. Именно благодаря голу Галло Быки и одержали победу, но вся футбольная общественность была обращена к персоне Пьетро Пеллегри. 15-летний дебютант Дженоа побил всевозможные рекорды Серии А только своим выходом на заключительные минуты матча. Не зря же Гасперини еще по ходу прошлого сезона привлекал Пьетро к основе и называл его "новым Месси".

Эудженио Корини был очень близок ко второй победе подряд с Палермо. Если результативная и волевая победа над Дженоа стала для всех сюрпризом, то очки в матче с Пескарой читались. Особенно близки сицилийцы были к трем очкам после гола Куайсона, который разобрался в центре поля с несколькими защитниками и точно пробил в верхний угол ворот Биссарри. Но уже в дополнительное время защитники Палермо нарушили правило в собственной штрафной площади, и Пескара наконец-то реализовала свой первый пенальти в сезоне. Из четырех попыток!

Сампдория принимала набравший ход Удинезе. Фриульцы под руководством Дель Нери демонстрируют отличный футбол, который позволил Зебрам одержать три победы в последних трех турах, одна из которых над Аталантой. Сампдория же после отличного старта в сезоне, заметно сдала, и Марко Джампаоло ищет пути улучшения игры блу-черкьяти. Матч в Генуе не выдался богатым на моменты, и игра завершилась резонными нулями на табло.

Не уступал по событиям матча во Флоренции и поединок Кальяри с Сассуоло, скорее превосходил. В очередной раз, уверенно ведя в счете, неро-верди проиграли! По ходу встречи подопечные Ди Франческо одержали преимущество 2:1, но прямую красную получил Пеллегрини. Сперва это не остановило Сассуоло, они даже забили третий мяч, с пенальти отличился Ачерби, но Массимо Растелли пошел ва-банк, выпустив трех форвардов, и не прогадал. Боррьелло отличился раз, а Фариас – дважды. Результативный матч, исход которого малость удовлетворил победивших, и точно не порадовал проигравших. Команды находятся в таблице не там, где ожидали быть на этот момент чемпионата.

ГОЛЫ ТУРА

Лоренцо Инсинье, Фиорентина – Наполи, 0:1

Федерико Бернардески, Фиорентина – Наполи, 2:2

Стефан Эль Шаарави, Рома – Кьево, 1:1

СБОРНАЯ ТУРА (4-3-3)

Сергей Синельник, Football.ua