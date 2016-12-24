Италия

Итальянский наставник Роберто Манчини заверил, что никто из руководства ПСЖ не говорил с ним о тренерском кресле парижан.

ПСЖ в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом – команда идет лишь на 3-м месте, уступая 5 пунктов лидирующей Ницце.

Все это привело к слухам, что Унаи Эмери, возглавивший команду лишь перед началом этого сезона, может быть уволен, а на его место придет Роберто Манчини.

"Я надеюсь, 2017 год будет прекрасным. Посмотрим, что он принесет", — заявил Манчини.

"Слухи о ПСЖ – это просто слухи. Они естественны, когда тренер находится без работы, а некоторые клубы проводят не лучшие сезоны. Тогда люди начинают связывать их".

"Правда в том, что я ни с кем не контактировал. Нет никакой конкретики от ПСЖ, а я не спешу возвращаться к работе".