Итальянский наставник Роберто Манчини заверил, что никто из руководства ПСЖ не говорил с ним о тренерском кресле парижан.
Роберто Манчини, inter.it
24 декабря 2016, 09:45
ПСЖ в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом – команда идет лишь на 3-м месте, уступая 5 пунктов лидирующей Ницце.
Все это привело к слухам, что Унаи Эмери, возглавивший команду лишь перед началом этого сезона, может быть уволен, а на его место придет Роберто Манчини.
"Я надеюсь, 2017 год будет прекрасным. Посмотрим, что он принесет", — заявил Манчини.
"Слухи о ПСЖ – это просто слухи. Они естественны, когда тренер находится без работы, а некоторые клубы проводят не лучшие сезоны. Тогда люди начинают связывать их".
"Правда в том, что я ни с кем не контактировал. Нет никакой конкретики от ПСЖ, а я не спешу возвращаться к работе".