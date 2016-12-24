Италия

Защитник Ювентуса Алекс Сандро пропустит около 20 дней из-за травмы во вчерашнем матче с Миланом.

Вчера Ювентус в серии пенальти уступил Милану в матче за Суперкубок Италии (1:1, 3:4 по пенальти).

Еще в 1-м тайме поле был вынужден покинуть левый защитник Старой Синьоры Алекс Сандро.

По информации Tuttosport, у Сандро растяжение мышц бедра. Защитнику предстоит пройти дополнительное медобследование и если диагноз подтвердится, то он пропустит от 2 до 3 недель.

В нынешнем сезоне бразилец провел 22 матча во всех турнирах за Ювентус. В них он забил 1 гол и сделал 3 ассиста.