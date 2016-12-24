Защитник Наполи Влад Кирикеш получил повреждение в гостевом поединке итальянской Серии А против Фиорентины (3:3).
Влад Кирикеш, sscnapoli.it
24 декабря 2016, 14:46
Напомним, что 27-летний центрбек Партенопеи начал отчетную встречу с первых минут, но на 43-й минуте игры был вынужден покинуть поле из-за травмы.
Как сообщает официальный сайт неаполитанского клуба, врачи выявили у Кирикеша растяжение мышцы левого бедра первой степени.
Сроки восстановления защитника сборной Румынии станут известны позже.
В текущем сезоне Кирикеш отыграл за команду Маурицио Сарри во всех турнирах 10 матчей, отметившись 2 ассистами.