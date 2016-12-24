Италия

Защитник итальянской Ромы Федерико Фасио станет полноценным игроком Волков.

Напомним, что 29-летний центрбек, контракт которого принадлежит английскому Тоттенхэму, присоединился к римлянам летом на правах годичной аренды.

Стоит отметить, что в арендном соглашении, которое обошлось Роме в 1,2 млн евро, была прописана опция обязательного выкупа контракта аргентинца, если тот проведет в составе Волков определенное количество официальных игр.

По информации итальянского издания La Repubblica, Фасио уже отыграл за римлян достаточно матчей, чтобы Волки подписали его на постоянной основе.

Предполагается, что Рома должна будет заплатить Шпорам за трансфер аргентинца еще 3,2 млн евро.

В текущем сезоне Фасио отыграл за римлян во всех турнирах 22 поединка, отметившись одним забитым мячом.