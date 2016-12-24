Италия

Полузащитник Милана Марио Пашалич поделился своими эмоциями после поединка за Суперкубок Италии-2016 против туринского Ювентуса (1:1).

Напомним, что россо-нери завоевали титул, одолев Старую Синьору в серии послематчевых пенальти, а решающий удар нанес именно 21-летний хорватский центрхав, права на которого принадлежат лондонскому Челси.

"Старался оставаться расслабленным и спокойным, потому что знал, что реализованный пенальти принесет команде трофей", — заявил Пашалич в интервью Mediaset Premium.

"Мне всего 21 год, чувствовал ответственность, которая свалилась на мои плечи. Это был самый важный удар в моей карьере. Я испытал невероятные эмоции, поэтому очень счастлив".

"Помню, что будучи ребенком мечтал о чем-то вроде этого".

Интересно, что этот трофей стал для россо-нери первым с 2011 года.