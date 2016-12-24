Италия

Полузащитник английского Ливерпуля Лукас Лейва близок к смене клубной прописки.

Стоит отметить, что 29-летний опорник защищает цвета Красных с лета 2007 года.

По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, в январе Лукас Лейва может перейти в миланский Интер.

Предполагается, что бразилец уже дал согласие на переход в стан нерадзурри, которые следят за ним в течение последних нескольких лет.

В то же время судьба этого трансфера во многом зависит от наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа — летом немецкий специалист отказался отпускать воспитанника Гремио в другой клуб.

Отмечается, что Интер заинтересован только в аренде Лукаса Лейвы на 6 месяцев без опции выкупа контракта игрока.

Это связано с тем, что летом миланский клуб надеется усилить свою среднюю линию более сильными исполнителями.

В текущем сезоне Лукас Лейва отыграл во всех турнирах 12 матчей.