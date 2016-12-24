Полузащитник английского Ливерпуля Лукас Лейва близок к смене клубной прописки.
Лукас Лейва, Eurosport
24 декабря 2016, 17:29
Стоит отметить, что 29-летний опорник защищает цвета Красных с лета 2007 года.
По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, в январе Лукас Лейва может перейти в миланский Интер.
Предполагается, что бразилец уже дал согласие на переход в стан нерадзурри, которые следят за ним в течение последних нескольких лет.
В то же время судьба этого трансфера во многом зависит от наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа — летом немецкий специалист отказался отпускать воспитанника Гремио в другой клуб.
Отмечается, что Интер заинтересован только в аренде Лукаса Лейвы на 6 месяцев без опции выкупа контракта игрока.
Это связано с тем, что летом миланский клуб надеется усилить свою среднюю линию более сильными исполнителями.
В текущем сезоне Лукас Лейва отыграл во всех турнирах 12 матчей.