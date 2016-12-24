Италия

В поединке 20-го тура текущего розыгрыша итальянской Серии Б команда украинцев Василия Приймы и Вячеслава Чурко минимально переиграла гостей из Беневенто (3:2).

Стоит отметить, что 25-летний центрбек появился в старте и отыграл весь матч, в котором Фрозиноне забил победный гол на 5-й компенсированной минуте игры.

Что касается 23-летнего Чурко, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру, то он попал в заявку на отчетную встречу, но на поле так и не появился.

Благодаря этой виктории Фрозиноне набрали 38 очков и поднялись на 2-ю строчку турнирной таблицы второго дивизиона Италии — Канарейки уступают лидирующей Вероне только по разнице забитых и пропущенных мячей.

В текущем сезоне Прийма отыграл за итальянский клуб во всех турнирах 18 матчей (все — в старте) и забил 1 гол, а Чурко — 11 поединков (2 — в старте).