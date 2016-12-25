Италия

Защитник туринского Ювентуса Алекс Сандро травмировался в поединке за Суперкубок Италии-2016 против Милана (1:1).

Напомним, что в отчетной встрече 25-летний фулбек Старой Синьоры появился в старте, однако на 33-й минуте игры был вынужден покинуть поле из-за повреждения бедра.

Как сообщает официальный сайт туринского клуба, врачи выявили у Алекса Сандро растяжение мышцы правого бедра.

Сроки восстановления бразильца станут известны позже, однако ранее предполагалось, что он может пропустить 2-3 недели.

В текущем сезоне Алекс Сандро отыграл за бьянко-нери во всех турнирах 22 матча, отметившись 1 голом и 3 ассистами.