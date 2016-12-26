Италия

Полузащитник Марселя Лассана Диарра уже этой зимой может пополнить ряды Интера или же отправиться в Китай.

31-летний Диарра в нынешнем сезоне сыграл 10 матчей за Марсель в чемпионате Франции.

La Provence сообщает, что зимой Ласс, скорее всего, покинет клуб.

Слухи связывают его с миланским Интером, который ищет усиление в опорную зону. Кроме того, сообщается, что в услугах Диарра заинтересован ряд китайских клубов.

Стоит отметить, что в мае этого года суд обязал Диарра выплатить 10 млн евро Локомотиву за досрочный разрыв контракта.