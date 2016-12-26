Тяньцзинь Сунцзян готовит улучшенное предложение по Калиничу

Тяньцзинь Сунцзян не собирается сдаваться в попытке подписать форварда Фиорентины Николы Калинича.
никола калинич, twitter
26 декабря 2016, 21:25
Недавно китайский клуб сделал первое предложение Фиалкам по хорватскому нападающему, которое было отклонено боссами итальянцев.
Несмотря на неудачу, тренер команды Фабио Каннаваро желает видеть игрока в команде, потому Тяньцзинь Сунцзян готов улучшенное предложение по Николе Калиничу, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.
В текущем сезоне серии А 28-летний хорват провел 18 матчей и забил восемь голов.