Италия

Защитник Ювентуса Алекс Сандро попал в сферу интересов двух манчестерских грандов.

Как информирует итальянское издание Calciomercato, Красные дьяволы на протяжении всего текущего сезона следят за выступлениями 25-летнего бразильца.

Что касается Горожан, то они уже пытались подписать Сандро летом 2015 года, но тогда он предпочел перейти в Ювентус.

Сообщается, что Старая Синьора в свою очередь хочет повысить заработную плату левому беку, чтобы сохранить его.

Действующий контракт Сандро с Ювентусом рассчитан до лета 2020 года.

В текущем сезоне он провел 17 матчей в Серии А и забил 1 гол.