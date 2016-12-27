Италия

Тренер Интера Стефано Пьоли рассказал о том, как принял решение возглавить нерадзурри.

"Я следил за Интером в течение многих лет в качестве болельщика. Также мне приходилось противостоять нерадзурри в роли тренера команды соперника", — начал алленаторе.

"Я был в Нью-Йорке, когда раздался звонок из Интера и мне озвучили эту фантастическую новость. Есть вещи, которые происходят в жизни в нужное время и я думал, что это идеальный момент для моей карьеры".

"Когда вы приходите в команду в течение сезона, то это означает, что ее результаты неудовлетворительны, поэтому нельзя чувствовать себя спокойно. Нам нужно предпринимать конкретные и эффективные решения, что мы и пытались делать".

"Победы придали нам уверенности, но нам нужно упорно работать каждый день, что мы и продолжим делать. Команде есть, куда расти и трансферный рынок в январе поможет нам разобраться в некоторых вещах", — добавил Пьоли.

После 18-ти туров в Серии А в активе Интера 30 очков и 7-е место.