Тренер Интера Стефано Пьоли рассказал о том, как принял решение возглавить нерадзурри.
Стефано Пьоли, AFP
27 декабря 2016, 13:59
"Я следил за Интером в течение многих лет в качестве болельщика. Также мне приходилось противостоять нерадзурри в роли тренера команды соперника", — начал алленаторе.
"Я был в Нью-Йорке, когда раздался звонок из Интера и мне озвучили эту фантастическую новость. Есть вещи, которые происходят в жизни в нужное время и я думал, что это идеальный момент для моей карьеры".
"Когда вы приходите в команду в течение сезона, то это означает, что ее результаты неудовлетворительны, поэтому нельзя чувствовать себя спокойно. Нам нужно предпринимать конкретные и эффективные решения, что мы и пытались делать".
"Победы придали нам уверенности, но нам нужно упорно работать каждый день, что мы и продолжим делать. Команде есть, куда расти и трансферный рынок в январе поможет нам разобраться в некоторых вещах", — добавил Пьоли.
После 18-ти туров в Серии А в активе Интера 30 очков и 7-е место.