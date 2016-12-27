Италия

Нападающий Дженоа Леонардо Паволетти находится на грани перехода в стан Партенопеи.

"В течение следующих нескольких дней Паволетти пройдет медицинское обследование. Мы надеемся, что он находится в хорошей форме", — заявил президент Наполи Аурелио Де Лаурентис.

Если медобследование будет успешным, то в пятницу о трансфере 28-летнего итальянца будет объявлено официально, передает издание Football Italia.

Напомним, что Наполи понадобился Паволетти из-за серьезной травмы форварда Аркадиуша Милика.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 20 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Паволетти 10 матчей во всех турнирах в составе Грифонов и 4 забитых мяча.