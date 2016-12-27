Нападающий Дженоа Леонардо Паволетти находится на грани перехода в стан Партенопеи.
Леонардо Паволетти, AFP
27 декабря 2016, 14:43
"В течение следующих нескольких дней Паволетти пройдет медицинское обследование. Мы надеемся, что он находится в хорошей форме", — заявил президент Наполи Аурелио Де Лаурентис.
Если медобследование будет успешным, то в пятницу о трансфере 28-летнего итальянца будет объявлено официально, передает издание Football Italia.
Напомним, что Наполи понадобился Паволетти из-за серьезной травмы форварда Аркадиуша Милика.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 20 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Паволетти 10 матчей во всех турнирах в составе Грифонов и 4 забитых мяча.