Италия

Топ-клубы Италии рассчитывают усилиться полузащитником Арсенала Джеком Уилширом, ныне выступающим на правах аренды за Борнмут.

Напомним, Уилшир пополнил ряды Борнмута летом этого года на правах годичной аренды.

Тогда сообщалось, что Джек мог перейти в Милан или Рому, однако англичанин не решился менять чемпионат.

Как сообщает Calciomercato, в январе Рома и Милан снова попытаются договориться с Арсеналом о трансфере Уилшира. Итальянцы рассчитывают оформить полноценный переход 24-летнего футболиста.

Напомним, что действующее соглашение Уилшира с Арсеналом рассчитано до конца следующего сезона, а стороны по-прежнему не договорились о новом соглашении.

Ранее наставник Канониров Арсен Венгер заявил, что Джек обязательно получит предложение от клуба продлить контракт.

В текущем сезоне Уилшир провел за Борнмут 16 матчей в АПЛ и отметился 1 ассистом.