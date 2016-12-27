Напомним, Уилшир пополнил ряды Борнмута летом этого года на правах годичной аренды.

Тогда сообщалось, что Джек мог перейти в Милан или Рому, однако англичанин не решился менять чемпионат.

Как сообщает Calciomercato, в январе Рома и Милан снова попытаются договориться с Арсеналом о трансфере Уилшира. Итальянцы рассчитывают оформить полноценный переход 24-летнего футболиста.

Напомним, что действующее соглашение Уилшира с Арсеналом рассчитано до конца следующего сезона, а стороны по-прежнему не договорились о новом соглашении.

Ранее наставник Канониров Арсен Венгер заявил, что Джек обязательно получит предложение от клуба продлить контракт.

В текущем сезоне Уилшир провел за Борнмут 16 матчей в АПЛ и отметился 1 ассистом.