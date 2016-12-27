Топ-клубы Италии рассчитывают усилиться полузащитником Арсенала Джеком Уилширом, ныне выступающим на правах аренды за Борнмут.
Джек Уилшир, getty images
27 декабря 2016, 14:55
Напомним, Уилшир пополнил ряды Борнмута летом этого года на правах годичной аренды.
Тогда сообщалось, что Джек мог перейти в Милан или Рому, однако англичанин не решился менять чемпионат.
Как сообщает Calciomercato, в январе Рома и Милан снова попытаются договориться с Арсеналом о трансфере Уилшира. Итальянцы рассчитывают оформить полноценный переход 24-летнего футболиста.
Напомним, что действующее соглашение Уилшира с Арсеналом рассчитано до конца следующего сезона, а стороны по-прежнему не договорились о новом соглашении.
Ранее наставник Канониров Арсен Венгер заявил, что Джек обязательно получит предложение от клуба продлить контракт.
В текущем сезоне Уилшир провел за Борнмут 16 матчей в АПЛ и отметился 1 ассистом.