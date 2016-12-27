Италия

Центрбек Ювентуса Леонардо Бонуччи рассказал о сложнейшем периоде в своей жизни, когда он даже подумывал повесить бутсы на гвоздь.

"Это был ужас, который длился с июля и закончился несколько дней назад. Сейчас мы говорим нашему сыну: "Ты наш чемпион, ты выиграл самый тяжелый бой". Он снова начал играть с братом. Скоро они будут драться! Его восстановление идет хорошо, как в физическом плане, так и психологическом", — сказал Бонуччи.

"У него была болезнь, из-за которой он перестал быть тем же Маттео. Врачи обнаружили его в тяжелом состоянии и срочно нужно было делать операцию. Операция длилась 8 часов. Я сидел в больнице и молился. Я просил бога о помощи и умолял не забывать, что Маттео — просто ребенок".

"Тогда я решил уйти из футбола, потому что не мог думать о работе. Я на полном серьезе готов был закончить с футболом, но все обошлось".

Отметим, что на прошлой неделе Бонуччи подписал новый контракт с Ювентусом до 2021 года.