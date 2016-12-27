Италия

Старая Синьора по окончанию сезона намерена усилиться полузащитником Реала Джеймсом Родригесом.

По информации издания Corriere Dello Sport, Ювентус хотел подписать 25-летнего колумбийца в январе, однако Сливочные отказались от его продажи.

Сообщается, что туринский клуб вновь вернется к подписанию Родригеса, но уже следующим летом.

Ранее тренер Реала Зинедин Зидан выразил желание сохранить колумбийца, а он сам заявил, что счастлив в Мадриде.

В текущем сезоне Родригес провел 8 матчей в Примере (4 — в стартовом составе), забив 1 гол, и 4 поединка в Лиге чемпионов.