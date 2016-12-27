Италия

Центральный защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини считает, что в текущем сезоне его команде по силам собрать все трофеи.

Несколько дней назад Ювентус потерпел поражение от Милана в Суперкубке Италии. Защитник Старой Синьоры Джорджо Кьеллини считает, что это фиаско может стать толчком для дальнейших успехов команды.

"В 2014 году после поражения в Суперкубке Италии от Наполи мы вышли в финал Лиги чемпионов. Надеюсь, что также произойдет и в текущем сезоне", — сказал Кьеллини в интервью La Gazzetta dello Sport.

"В этом сезоне Ювентусу по силам добиться многого. Считаю, что мы можем выиграть чемпионат, Кубок Италии и Лигу чемпионов. Для этого мы должны продолжать ежедневно трудиться и демонстрировать характер".

На данный момент Ювентус возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая ближайшего преследователя — Рому — на четыре очка.

В Кубке Италии за выход в 1/4 финала бьянко-нери поспорят с Аталантой. Наконец, в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала команда Массимилиано Аллегри померится силами с Порту.