Италия

Агент полузащитника Милана Марио Пашалича считает, что его клиенту очень комфортно в Италии.

Милан летом арендовал хорвата у Челси до конца сезона. Пашалич хорошо себя зарекомендовал в Италии, сыграв 7 матчей в чемпионате и забив 1 гол.

"Монтелла продемонстрировал доверие к Марио. Это дало ему уверенность после его травмы", — цитирует агента футболиста Марко Налетилича Football Italia.

"Марио очень ценит это".

"Его будущее зависит от Челси, Милана и его самого".

"Могу сказать, что Милан уже в его сердце", — отметил агент.