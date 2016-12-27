Агент полузащитника Милана Марио Пашалича считает, что его клиенту очень комфортно в Италии.
ФК Милан
27 декабря 2016, 23:15
Милан летом арендовал хорвата у Челси до конца сезона. Пашалич хорошо себя зарекомендовал в Италии, сыграв 7 матчей в чемпионате и забив 1 гол.
"Монтелла продемонстрировал доверие к Марио. Это дало ему уверенность после его травмы", — цитирует агента футболиста Марко Налетилича Football Italia.
"Марио очень ценит это".
"Его будущее зависит от Челси, Милана и его самого".
"Могу сказать, что Милан уже в его сердце", — отметил агент.