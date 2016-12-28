Италия

В зимнее трансферное окно Синие предпримут еще одну попытку приобретения хавбека Ромы Раджи Наингголана.

По информации издания The Times, после продажи Оскара в Китай за 60 миллионов фунтов Челси понадобится еще один игрок в линию полузащиты.

Сообщается, что выбор менеджера Синих Антонио Конте падет на Наингголана, которого итальянец планировал подписать еще прошлым летом.

Контракт 28-летнего бельгийца с Ромой рассчитан до лета 2020 года.

В текущем сезоне Наингголан провел 25 матчей во всех турнирах в составе Волков и забил 4 гола.