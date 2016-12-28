Италия

Голкипер Наполи Хосе Рейна рассказал о своей мечте и вспомнил результаты минувшей кампании.

"Скудетто? Это было бы самым большим достижением в моей жизни и 17-летней карьере. Данная цель не покидает мои мысли", — начал испанец.

"Мне всегда говорят, что невозможно представить атмосферу в городе в случае победы в чемпионате, поэтому я хочу это увидеть".

"Любой, кто выиграет скудетто, навсегда останется в сердцах неаполитанцев, и я хочу быть одним из них".

"Минувший сезон? Нам чего-то не хватило, чтобы стать чемпионами. Ювентус провел фантастический 2016 год и заслуженно занял первое место".

"Мы довольны своей работой, но это было лишь отправной точной для будущего. Лично я сумел вернуться в сборную, что стало очень приятным моментом", — подытожил Рейна.

После 18-ти туров в Серии А в активе Наполи 35 очков и 3-я строчка. Партенопеи отстают от Ювентуса на 7 пунктов, но у Старой Синьоры есть матч в запасе.