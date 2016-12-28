Италия

Нерадзурри по окончанию сезона намерены усилиться защитником Ромы Костасом Маноласом.

По информации итальянского издания Gazzetta dello Sport, спортивный директор Интера Пьеро Аузилио побывал в Китае, где с владельцами клуба обсудил летние трансферные цели.

Сообщается, что помимо полузащитника ПСЖ Марко Верратти и хавбека Фиорентины Федерико Бернардески после окончания сезона нерадзурри планируют усилиться еще и Маноласом.

Контракт 25-летнего грека с Ромой рассчитан до лета 2019 года.

В текущем сезоне Манолас провел 20 матчей во всех турнирах в составе Ромы.