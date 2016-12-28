Италия

Защитник россо-нери Маттиа Де Шильо поделился мнением о перспективах своей команды.

"Я хочу быть капитаном Милана. Мне уже доводилось носить капитанскую повязку в юношеских командах, и я считаю, что это большая ответственность", — начал итальянец.

"Я еще молод, но когда слежу за игрой Доннаруммы и Локателли, которые на шесть-семь лет моложе меня, то остаюсь под впечатлением. Джанлуиджи станет великим, если продолжит в том же духе. Локателли 18 лет, однако он играет очень хорошо".

"Теперь у нас есть группа молодых итальянцев и это просто прекрасно, особенно, если сравнивать с другими командами. Эти ребята станут будущим Милана на ближайшие 15 лет или даже больше. На данный момент наша цель — попасть в Лигу чемпионов", — резюмировал Де Шильо.

После 17-ти туров в активе Милана 33 очка и 5-е место в турнирной таблице. Россо-нери отстают на 2 пункта от Наполи, но имеют игру в запасе.