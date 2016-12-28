Италия

Трансфер полузащитника Дженоа Томаса Ринкона в Ювентус кажется делом уже решенным.

Ожидается, что уже в воскресенье Ринкон будет тренироваться вместе с Ювентусом.

Gazzetta dello Sport сообщает, что бьянко-нери уже все подготовили к трансферу венесуэльца и он пополнит ряды Старой Синьоры как только откроется трансферное окно.

Он должен стать одним из 2 исполнителей, призванных восполнить потерю Поля Погба. Вторым практически наверняка станет хавбек Зенита Аксель Витсель.

В обратном направлении, из Ювентуса в Дженоа, может отправиться бразильский полузащитник Эрнанес.