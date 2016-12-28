Италия

Аталанта ответила отказом на предложение Челси по полузащитнику Франку Кессье.

Сегодня авторитетный французский журнал France Football сообщал, что Челси сделал Аталанте официальное предложение относительно перехода Франка Кессье в размере 25 млн евро.

Как информирует The Guardian, итальянский клуб отверг предложение Пенсионеров. Отмечается, что Аталанта намерена выручить на продаже своего футболиста 40 миллионов евро.

Агент Кессье в интервью изданию отметил, что его клиент не собирается спешить в вопросе своего трансфера и намерен рассмотреть все предложения.

В текущем сезоне 20-летний ивуариец отыграл за Аталанту во всех турнирах 17 матчей, отметившись при этом 7 голами и 2 ассистами.