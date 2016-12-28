Италия

Президент федерации футбола Италии Карло Тавеккьо заверил, что не видит проблемы в том, чтобы матчи Серии А игрались в Boxing Day.

Английская Премьер-лига является единственным топ-чемпионатом, матчи которого проводятся и в рождественский период. Тавеккьо не против привить это и в Италии.

"У меня с этим никаких проблем, я не против играть и 25 декабря", — заявил Карло.

"Для католиков матчи 25-го декабря могут быть недопустимыми, однако если они будут проводиться в другие дни, то проблем быть не должно".

Стоит отметить, что Серия В получила выручку на 6% выше средней при проведении тура за день перед католическим Рождеством.